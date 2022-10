Íránská horolezkyně soutěžila bez hidžábu, teď o ní rodina nic neví

Rostou obavy o osud íránské horolezkyně Elnaz Rekabiové, která na šampionátu v Jižní Koreji soutěžila bez hidžábu. Atletčina rodina s ní včera ztratila kontakt a bojí se, že íránský režim sportovkyni hned po jejím návratu do vlasti uvězní. Teherán to prohlásil za „lži“. (BBC)

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

