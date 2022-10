ČT: U Českého domu v Moskvě nechaly úřady odstranit plot, MZ protestuje

U Českého domu v Moskvě nechaly dnes tamní úřady odstranit část plotu, stavba podle nich nebyla povolená. Ministerstvo zahraničí to považuje za závažné narušení majetku. Uvedla to večer Česká televize (ČT).

Český dům nyní funguje pouze v udržovacím režimu. ČR ho uzavřela na začátku března, důvodem byla agrese Ruska vůči Ukrajině a bezpečnost českých občanů v Rusku.

Pracovníci správy tverské městské části dopoledne odstranili od Českého domu celkem 19 metrů plotu. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích je majetek Českého domu nedílnou součástí českého velvyslanectví v Rusku. „Považujeme to za závažné narušení majetku ČR, který máme v Moskvě. V tuto chvíli to vyhodnocujeme a budeme to přes příslušné diplomatické kanály řešit s ruskou stranou,“ řekl ČT ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovníci českého velvyslanectví místo odstraněného plotu postavili ještě dnes z drátěných bloků provizorní ochranu.

Rozsáhlý komplex Českého domu v Moskvě je asi půl kilometru od českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od Rudého náměstí a Kremlu a je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí. Dokončený byl v roce 1986. Z 50 bytů jsou nyní obsazeny pouze dva. Na chod domu podle ČT dohlíží tři čeští a čtyři ruští pracovníci.

Provoz Českého domu byl omezen už od loňského roku po česko-ruské diplomatické roztržce kvůli kauze explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku. Roztržka vedla ke snížení počtu jak pracovníků na české ambasádě, tak i Rusů, které Češi v Moskvě najímali. Loni v létě tak v českém zařízení v Moskvě skončil provoz restaurace a hotelu, naopak bytových a kancelářských pronájmů se situace tehdy nedotkla.

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem vypukla loni v dubnu. Česko tehdy v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle kterých jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko poté v odvetném kroku prohlásilo nežádoucími 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě a označilo český postup za nepřátelský akt. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“, počty tak budou stejné. (ČTK)