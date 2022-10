Největším favoritem prestižního Zlatého míče je Francouz Benzema

Na galavečeru v Paříži bude dnes udělena prestižní cena Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu. Poprvé v historii ankety pořádané týdeníkem France Football se nebude udělovat za kalendářní rok, ale za sezonu.

Největším favoritem na zisk trofeje v jejím 66. ročníku je francouzský útočník Karim Benzema z Realu Madrid, španělský deník Marca už dokonce informoval, že Benzema letošní trofej vyhraje.

Čtyřiatřicetiletý Benzema v ročníku 2021/22 vstřelil za Real 44 gólů v 46 soutěžních zápasech a pomohl mu ke španělskému titulu i triumfu v Lize mistrů. V obou soutěžích byl nejlepším střelcem a v srpnu získal ocenění pro nejlepšího evropského hráče v anketě UEFA.

Mezi letošními třiceti nominovanými chybí poprvé od roku 2005 loňský vítěz ankety a se sedmi triumfy její rekordman Lionel Messi, jenž po přestupu z Barcelony do Paris Saint-Germain nenavázal na dřívější formu. Od roku 2008 jen jednou anketu vyhrál někdo jiný než Messi a jeho portugalský rival Cristiano Ronaldo, a to Chorvat Luka Modrič v roce 2018.

Vedle mužské kategorie bude vyhlášena také nejlepší fotbalistka, nejlepší hráč do 21 let a brankář, v nichž by podle očekávání měli zvítězit Alexia Putellasová, Gavi a Thibaut Courtois. (Goal, Eurosport)