V Brně vznikne široká koalice vedená ODS s TOP 09, primátorkou zůstane Vaňková

V Brně vznikne koalice vítězné ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Pirátů a ČSSD. Všichni zástupci tak přijali nabídku primátorky a jedničky ODS s TOP 09 Markéty Vaňkové (ODS) na vznik široké koalice, kterou zveřejnila ve čtvrtek.

Dnes si od stran vyslechla stanovisko, které pak jejich zástupci oznámili novinářům. Primátorkou by měla zůstat Vaňková. Prvním náměstkem bude René Černý (ANO). Koalice bude mít 46 z 55 zastupitelů. V opozici bude SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

S podpisem koaliční smlouvy počítá Vaňková ve středu, ve čtvrtek bude ustavující zasedání zastupitelstva. ODS s TOP 09 bude mít v Radě města Brna čtyři členy, ANO tři, lidovci se STAN dva, po jednom křesle budou mít Piráti a ČSSD.

Za ODS s TOP 09 by měl náměstkem zůstat Robert Kerndl (ODS), který bude mít na starosti energetiku a také sociální péči. Kulturu si vezme na starosti Vaňková, radním pro dopravu zůstane Petr Kratochvíl (ODS) a sport by měl mít v radě na starosti Tomáš Aberl (TOP 09). Černý jako první náměstek bude mít v gesci investice a implementaci evropských fondů, územní plán připadne jako radnímu Petru Bořeckému (ANO), bytovou politiku bude jako radní řešit Karin Karasová (ANO). Za ČSSD bude v radě Jiří Oliva, jeho gescí bude majetek. Lidovci se STAN a Piráti budou o obsazení míst v radě ještě jednat. Lidovci se STAN budou mít na starosti životní prostředí a školství, Piráti participativní rozpočet, strategický rozvoj a IT.

Vaňková věří, že široká koalice je pro Brno to nejlepší. „Tato platforma je nejlepší a udělám vše pro to to, abychom v zásadních tématech našli shodu bez ohledu na to, zda to bude v koaliční smlouvě, nebo ne,“ řekla Vaňková. Širokou koalici považuje za výzvu. „Mám ráda výzvy, ale kolegové vědí, že se snažím najít shodu i za cenu kompromisů. Mohla jsem si zvolit jednodušší řešení a jednotu v názorech, ale dospěla jsem k tomu, že subjektivní hledisko není správné. A pokud mám být čtyři roky primátorkou, jsem přesvědčená, že jsem širokou koalicí zvolila pro Brno tu nejlepší variantu,“ řekla primátorka.

Černý novinářům řekl, že ANO s nabídkou souhlasilo, protože nabídnuté gesce umožní plnit podstatnou část programu hnutí. „Akcentovali jsme bytovou politiku a územní plán a také investice pokrývají to, co bychom chtěli v Brně změnit,“ řekl. (ČTK)