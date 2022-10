Ruský útok zasáhl v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti objekt energetické infrastruktury

„Putinovi se nesmí ustupovat, není zahnán do kouta, zahnal se tam sám, říká premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Deník N. Popisuje také svou roli v českém předsednictví v Radě EU a jednání o zkrocení cen plynu včetně sporu o to, kdo to nakonec zaplatí.