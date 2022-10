Kišida nařídil vyšetřování Církve sjednocení, která má vazby na členy vládnoucí strany v Japonsku

Japonský premiér Fumio Kišida nařídil vyšetřování japonské Církve sjednocení, která má podle dřívějších zjištění blízké vazby na členy jeho vládnoucí Liberálnědemokratické strany (LDP). Církev sjednocení je pod drobnohledem od července, kdy střelec zabil bývalého premiéra Šinzóa Abeho.

Jedenačtyřicetiletý Tecuja Jamagami podle policie v červenci zastřelil Abeho, protože se domníval, že expremiér je součástí Církve sjednocení. Té matka údajného útočníka darovala vysoké peněžní obnosy, čímž ale způsobila vážné finanční potíže synovi a celé rodině. Organizace v září oznámila, že v souvislosti s atentátem zpřísní kontrolu nad dary, které dostává od věřících.

Vyšetřováním náboženské skupiny pověřil Kišida ministryni školství a kultury Keiko Nagaokovou. Podle agentury AFP se má zaměřit na to, zda Církev sjednocení poškodila veřejné blaho nebo se dopustila činů neslučitelných s jejím statusem náboženské skupiny.

Průzkum Kjódó ze začátku října ukázal, že Kišidův kabinet podporuje 35 procent Japonců. Podle japonské agentury jde o nejhorší úroveň od října minulého roku, kdy Kišida stanul v čele vlády.

Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, známá je mimo jiné pro pořádání hromadných sňatkových obřadů. O deset let později přišla tato církev do Japonska a navázala úzké vztahy s řadou konzervativních zákonodárců na základě společných zájmů, jimiž byl například boj proti komunismu. Od 80. let 20. století čelila církev obviněním z problematického náboru členů v Japonsku, což přispělo ke kritice Kišidovy strany za udržování vazeb s církví, kterou obklopovaly skandály.

Výsledky vnitřního vyšetřování LDP z letošního září ukázaly, že přibližně polovina zákonodárců vládnoucí strany je na tuto náboženskou skupina nějak napojena, píše Kjódó. (ČTK)