Zemřel filmový představitel Hagrida

Zemřel skotský herec a komik Robbie Coltrane, kterého proslavila především role Hagrida ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Bylo mu 72 let. Coltrane se objevil také ve filmu o Jamesi Bondovi nebo seriálu Cracker. (BBC)

Robbie Coltrane, the actor who brought to life the lovable gamekeeper Hagrid in the Harry Potter film franchise, died Friday, according to his agent. https://t.co/PRW2BT21ry pic.twitter.com/caVfReXHri

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 14, 2022