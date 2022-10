Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Předloha jde do parlamentu

Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok s vyšším celkovým schodkem veřejných financí, než země plánuje pro letošek. Předlohu rozpočtu nyní posoudí parlament, ve kterém vláda premiéra Eduarda Hegera nemá většinu.

Důvodem očekávaného zhoršení hospodaření země je podle materiálu ministerstva financí vyčlenění více než tří miliard eur (73,6 miliardy korun) na kompenzace dopadů vysokých cen energií.

Kabinet současně schválil nový návrh na navýšení letošních příjmů a výdajů státního rozpočtu, a to v souvislosti s plánem vynaložit bezmála 1,5 miliardy eur (36,8 miliardy korun) na zmírnění dopadů vysoké inflace.

Vláda naplánovala pro příští rok podíl schodku veřejných financí na výkonu ekonomiky na 6,44 procenta, pro letošek ministerstvo financí předpokládá deficit v přepočtu téměř pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Bez opatření na řešení energetické krize, včetně kompenzací vysokých cen energií, by v roce 2023 podíl schodku veřejných financí na HDP dosáhl podle ministerstva 4,07 procenta.

Pokud se menšinové vládě nepodaří prosadit předlohu rozpočtu ve sněmovně, země by v příštím roce vstoupila do rozpočtového provizoria. Čerpání výdajů by se tak řídilo podle letošního rozpočtu. Ministerstvo financí už dříve upozornilo, že by to znemožnilo v plné míře financovat ze státního rozpočtu hlavně předpokládané navýšení výdajů na obranu, dále veřejné zdravotní pojištění, státem ovládaného železničního dopravce ZSSK a správce železniční infrastruktury ŽSR.(ČTK)