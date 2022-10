Ukrajina žádá MVČK, aby v příštích dnech vyslal misi za zajatci do Olenivky

Ukrajina žádá Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK), aby v následujících dnech vyslal misi do věznice v obci Olenivka, která se nachází na území ovládaném proruskými separatisty a kde jsou zadržováni ukrajinští váleční zajatci.

Informovala o tom ukrajinská média, podle nichž se takto vyjádřil šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak při jednání se zástupci MVČK a dalších organizací. Podle serveru Ukrajinska pravda dal Jermak MVČK ultimátum. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později podle agentury Reuters obvinil organizaci v tomto ohledu z nečinnosti.

V červenci přišla zpráva, že při ostřelování Olenivky zahynulo pět desítek ukrajinských válečných zajatců a desítky jich tam byly zraněny. Řada z nich před tím bránila železárny a ocelárny Azovstal v Mariupolu. Kyjev obvinil Rusko, že vyhodilo část věznice do povětří, aby zakrylo mučení a zabíjení zajatců. Moskva tvrdila, že výbuch způsobila raketa vystřelená z Ukrajiny. Stanice CNN na základě svého vyšetřování dospěla k závěru, že ruská verze událostí je s vysokou pravděpodobností smyšlená.

Jermak nyní uvedl, že nechápe, proč mise MVČK dosud do Olenivky nevyrazila. „Vyzývám, aby mise Červeného kříže se zástupci mezinárodních médií dorazila na Ukrajinu nejpozději do tří dnů,“ uvedl šéf prezidentské kanceláře na Telegramu s tím, že Kyjev misi maximálně podpoří. „V opačném případě Ukrajina využije všech možných informačních a diplomatických prostředků, aby se tato otázka posunula kupředu,“ napsal Jermak a dodal, že Kyjev bude hledat možnost, jak sestavit expertní skupinu, která podle něj bude ochotna splnit poslání, jež náleží MVČK.

MVČK později ve svém pravidelném nočním videoposelství zkritizoval také prezident Zelenskyj. „Domnívám se, že Mezinárodní výbor Červeného kříže není klubem s výsadami, kde člověk dostává plat a užívá si života… Červený kříž má povinnosti, především morálního charakteru. Mandát Červeného kříže musí být naplněn,“ uvedl prezident, který věznici v Olenivce označil za „koncentrační tábor“, kde jsou drženi ukrajinští váleční zajatci.

„Musí k nim být zajištěn přístup, jak bylo dohodnuto. Červený kříž to může zajistit. Ale musíte se pokusit,“ uvedl dále prezident a navrhl, že tato cesta by mohla být zorganizována po vzoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která na začátku září vyslala delegaci v čele se svým šéfem do Záporožské jaderné elektrárny, kterou od března okupují ruské invazní síly a kvůli jejímuž ostřelování panují obavy z možné jaderné havárie.

Stanice CNN na svém webu upozornila, že ruské ministerstvo obrany zanedlouho po útoku v Olenivce uvedlo, že je připraveno umožnit MVČK návštěvu věznice. Navzdory opakovaným žádostem organizace se žádná návštěva dosud neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že detenční centrum se nachází na Ruskem okupovaném území, tak není jasné, jak by se mohla nějaká mise do Olenivky vypravit bez souhlasu Moskvy, podotkla CNN. Mezinárodní výbor Červeného kříže se zatím k prohlášením ukrajinských činitelů nevyjádřil. (ČTK)