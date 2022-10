Organizace vyzývá k novele trestního zákoníku, která by ochránila LGBT+

Právnická organizace In Iustitia vyzvala v souvislosti se zastřelením dvou lidí u bratislavského gaybaru k novele českého trestního zákoníku. Obecně prospěšná společnost v dnešním vyjádření uvedla, že LGBT+ komunita není v Česku navzdory četným útokům chráněna legislativou.

Reakci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ČTK zjišťuje.

Bratislavský útočník ve středu střílel v centru města, policie ho později našla mrtvého. Své oběti zřejmě neznal a po činu spáchal sebevraždu. Podle médií mu bylo 19 let. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že střelba byla trestným činem z nenávisti k menšině. Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera patřily oběti střelce ke komunitě LGBTI+ (lesby, gayové, bisexuálové, transgenderové osoby a další).

„Střelba v bratislavském baru je ohavný projev předsudečného násilí, kterému LGBT+ komunita čelí dlouhodobě. Většinou však jeho projevy nejsou tak brutální, aby se o nich psalo,“ reagovala In Iustitia, která se otázkám předsudečného násilí a související osvětě dlouhodobě věnuje. „Posměšky, nadávky a výhrůžky, zejména ty na sociálních sítích, bývají často bagatelizovány. A to navzdory tomu, že napadené zraňují a mnohdy se jedná o trestné činy. Chceme ale zdůraznit, že nejsou o nic méně vážné než jiné formy předsudečného násilí,“ pokračovala organizace.

Poukázala na to, že pachatel několik hodin před střelbou zveřejnil na internetu nenávistný manifest proti LGBT+ osobám a Židům, v němž vyzýval k násilí vůči nim. „Tragédie, ke které následně došlo, je odstrašujícím případem toho, kam až mohou předsudečné projevy v online prostoru vést. Pokud orgány činné v trestním řízení násilí na sociálních sítích nebudou důsledně řešit, může to skončit i teroristickým útokem,“ varovala In Iustitia.

„Je nutné novelizovat trestní zákoník tak, aby explicitně chránil před útoky pro sexuální orientaci a genderovou identitu. Tyto útoky se prokazatelně dějí, útočníci však nebývají kvůli absenci příslušných chráněných charakteristik spravedlivě potrestáni,“ doplnila organizace k situaci v Česku.

Útok v Bratislavě odsoudili i čeští politici. Premiér Petr Fiala (ODS) napsal, že demokratické společnosti nesmějí tolerovat násilí a nenávist zaměřenou na jakékoli skupiny obyvatel. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) není ve slušné společnosti pro homofobii místo, stejně tak jako pro neodůvodněnou diskriminaci lidí z komunity LGBT+. K toleranci „k jinakostem“ vyzvala i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). (ČTK)