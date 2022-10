Mladý muž v centru Brna zemřel po pádu z výšky, šlo o studenta univerzity

Mladý muž zemřel dnes dopoledne v centru Brna po pádu z výšky. Šlo o studenta Masarykovy univerzity. Podle vedení filozofické fakulty se pravděpodobně rozhodl ukončit svůj život skokem z vyšších pater jedné z budov areálu v ulici Arna Nováka.

„I když byla na místo okamžitě přivolána rychlá záchranná služba, student bohužel nepřežil. Celá záležitost je v šetření Policie České republiky, která také komunikuje s rodinou studenta. Jménem celé akademické obce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyjadřuji upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem blízkým,“ napsala na webu fakulty děkanka Irena Radová.

„Stalo se to v dopoledních hodinách. Do centra města jsme vyslali lékařskou posádku a také inspektora provozu. Měli jsme informaci, že došlo k pádu mladého muže z výšky. My jsme jej resuscitovali, ale přes veškerou naši snahu se bohužel nepodařilo obnovit jeho životní funkce,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

„Na místě jsou kriminalisté, zjišťujeme veškeré okolnosti tohoto neštěstí. Na místě pracuje i krizový intervent, který vyrozumí rodinu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. (ČTK)