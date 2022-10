Majitelé bratislavského baru Tepláreň uspořádali tiskovou konferenci. Vyzvali k zamyšlení se nad tím, co se na Slovensku děje a kam nenávist směřuje. „Toto může být jenom jeden z prvních činů, může to být ještě horší. Stále máme šanci to zastavit,“ řekl jeden z nich.