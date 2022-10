Z Ukrajiny za sedm měsíců od začátku ruské invaze uprchlo na 7,7 milionu lidí. Vyplývá to z dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle kterých 4,2 milionu uprchlíků získalo v některé z evropských zemí dočasnou ochranu.

Foto: Adam Hecl, Deník N

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí, že kvůli válce muselo opustit své domovy dalších sedm milionů lidí, kteří však zůstali na Ukrajině. Z těch, kdo uprchli za hranice i na bezpečnější místa na Ukrajině, se do konce srpna domů vrátilo zhruba šest milionů lidí.

UNHCR uvádí mimo jiné to, kolik lidí překročilo od začátku konfliktu ukrajinské hranice do některé ze sousedních zemí – přechodů hranic zaznamenal úřad 11,1 milionu. V opačném směru – tedy na Ukrajinu – přes hranice od února přešlo 6,7 milionu lidí. Nelze však s jistotou určit, kdy se uprchlíci vracejí natrvalo a kdy pouze dočasně.

Nejvíce ukrajinských uprchlíků registruje Polsko, kde jich je podle UNHCR 1,4 milionu. Německé úřady evidují zhruba jeden milion uprchlíků z Ukrajiny, Česko 442 000. Přes 100 000 lidí z Ukrajiny dorazilo také do Itálie, Británie, Turecka, Španělska, Itálie a Francie. Ruské úřady tvrdí, že zaznamenaly na 2,8 milionu uprchlíků z Ukrajiny, není ale jasné kolik z nich přes Rusko zamířilo do dalších evropských zemí a kolik bylo do Ruska zavlečeno násilím z okupovaných území. (ČTK)