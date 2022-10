V případu záplav v Brodku u Přerova padlo obvinění, škoda byla téměř 14 milionů

V případu předloňských záplav v Brodku u Přerova policie po dvou letech vyšetřování obvinila fyzickou a právnickou osobu z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté k tomu dospěli na základě znaleckých posudků, vyšetřování se protáhlo kvůli rozsáhlému mapování škod.

Při vydatných deštích zasáhla tehdy voda z Olešnice sedm desítek nemovitostí, škoda dosáhla téměř 14 milionů korun, řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Policie případ od počátku vyšetřovala v souvislosti s uzavřeným stavidlem na jezu u mlýna Kaláb na říčce Olešnici.

„V současné době máme k dispozici znalecké posudky týkající se vzniku záplavy a posudky vyčíslení škody a také výpovědi poškozených a zúčastněných osob. Ve věci bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání proti fyzické a právnické osobě pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti, které doposud nenabylo právní moci,“ uvedla policejní mluvčí. I z toho důvodu nechce policie zatím sdělovat bližší informace k obviněním.

Kromě mapování výše škod čekali kriminalisté také na závěry znaleckých posudků z několika oborů, včetně oboru vodního hospodářství. I z tohoto důvodu se vyšetřování případu protáhlo. „Bylo to z důvodu složitosti celého případu, kde bylo velké množství poškozených, čekalo se na znalecké posudky a odborná vyjádření, musely se provést výpovědi poškozených. Dokumentace celého případu a získávání podkladů pro trestní řízení bylo velmi časově náročné a to všechno mělo vliv na délku prověřování,“ doplnila mluvčí Miluše Zajícová.

Znalecké posudky mapující škody vycházely ze zjištění soudních znalců, kteří škody na místě u postižených majitelů sedmi desítek nemovitostí podrobně mapovali loni na podzim. Samotná obec spočítala škodu na majetku zhruba na 300 000 korun, řekl starosta Roman Zbožínek. Dodal, že následky škod jsou již většinou odstraněny. „Stav se z vnějšího pohledu vrátil do normálu, ale netuším, zda se to týká všech domů, které byly masivněji zasaženy,“ řekl starosta i s ohledem na to, že řadu z nich obývají senioři.

Voda z Olešnice zatopila domy v Brodku u Přerova, kde žije zhruba 1900 lidí, před dvěma lety – ve středu večer 14. října. Policisté vzápětí po záplavách začali prověřovat, zda někdo nezanedbal povinnosti vyplývající z provozního řádu stavidla na jezu u mlýna Kaláb na Olešnici. Při vydatných deštích zůstalo podle policistů v osudný den stavidlo uzavřené, což způsobilo vystoupení říčky z koryta a následné zatopení okolních polí a některých ulic Brodku u Přerova včetně železničního podjezdu na silnici ve směru na Majetín. O tom, že šlo o lidskou chybu, je stále přesvědčen i starosta obce. (ČTK)