Některým finským lékárnám došly zásoby jodových tablet

Některým finským lékárnám dnes došly zásoby jodových tablet poté, co finské ministerstvo zdravotnictví v úterý domácnostem doporučilo, aby si koupily jednu dávku pro případ mimořádné radiační situace.

Informovala o tom agentura AP. Doporučení souvisí s rostoucími obavami z možné jaderné havárie či dokonce jaderného útoku kvůli ruské válce na Ukrajině.

„Nehoda jaderné elektrárny by mohla do životního prostředí uvolnit radioaktivní jod, který by se mohl hromadit ve štítné žláze,“ zdůvodnilo ministerstvo zdravotnictví v úterý své doporučení, které platí pro rizikovou věkovou skupinu od tří do 40 let.

Lékárny na mnoha místech Finska dnes hlásily, že že jim jodové tablety došly, protože občané je ve spěchu vykoupili. Také velkoobchodníci s léčivy uvedli, že jejich zásoby jodových tablet došly.

Ministerstvo se ve svém doporučení nezmínilo o válce na Ukrajině ani o tom, kde by se mohly jaderné nehody odehrát. Poznamenalo pouze, že revidovalo směrnice ohledně užívání jodových tablet v souladu s posledními doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ředitel finského úřadu pro jadernou bezpečnost Petteri Tiippana však finském listu Ilta-Sanomat řekl, že existuje souvislost mezi aktualizací směrnice a situací na Ukrajině. Finské ministerstvo zdravotnictví přitom zdůrazňuje, že v případě radiační mimořádné události je hlavním způsobem ochrany před nebezpečným zářením ukrýt se v interiéru. (ČTK)