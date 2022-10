Počet případů opičích neštovic překročil 70 000, přibývá jich pomaleji

Počet případů opičích neštovic od květnového propuknutí světové epidemie přesáhl 70 000 a je hlášeno 26 souvisejících úmrtí. Informovala o tom dnes Světová zdravotnická organizace (WHO).

Počty nových případů sice klesají, ale šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval před lehkomyslným podceňováním epidemie.

„Když počty případů klesají, může být propuknutí tím nebezpečnější,“ řekl dnes ředitel WHO v Ženevě. „Může nás to svádět k domněnce, že krize je zažehnána a že už nemusíme být ostražití,“ varoval.

WHO upozorňuje, že situace se může rychle a zpočátku nepozorovaně zhoršit, pokud příliš brzy poleví její monitorování. Na to si organizace stěžuje také u koronavirové pandemie, připomíná agentura DPA. Příliš málo se testuje a sekvenuje, tvrdí WHO, podle níž je pak obtížné kontrolovat šíření viru a rychle odhalovat nové varianty.

Nově byly případy opičíc neštovic naposledy hlášeny ze Súdánu, mimo jiné z jednoto uprchlického tábora poblíž hranice s Etiopií, uvedl Tedros. Počet nově hlášených případů v uplynulém týdnu vzrostl také v dalších 21 zemích především v Jižní a Střední Americe. V americkém regionu bylo dosud zachyceno 42.000 případů a v Evropě téměř 25.000. Téměř 90 procent případů odhalených minulý týden připadá na Ameriky, uvedl Tedros.

Nejvíce případů dosud zaznamenaly Spojené státy (26.723), v Evropě to pak je Španělsko se 7209 případy. V České republice bylo ke 4. říjnu oznámeno 68 případů.

Nemoc, která se původně vyskytovala téměř výhradně v zemích západní a střední Afriky, má ve většině případů lehký průběh a projevuje se horečkou a hnisavými pupínky na kůži. Většina dosud nakažených jsou muži. Právě skupina mužů majících sex s muži patří podle odborníků ústavu mezi nejohroženější skupinu. (ČTK)