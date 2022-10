V polské vládě končí ministr pro záležitosti Evropské unie

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell kritizoval pomalé tempo, kterým blok připravuje výcvikovou misi pro ukrajinské ozbrojené síly. „O této misi jsme jednali už před válkou. Před válkou. Měsíce, měsíce před válkou. Pak přišla válka a lidé řekli: Ach, měli jsme to udělat. Ano, měli jsme to udělat. A teď to děláme rychle. No, rychle. Na evropské poměry,“ prohlásil. (AP)