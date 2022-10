Ministerstva se dohodla na definici zranitelného zákazníka kvůli podpoře od státu na energie. Dohodu má koalice od včerejška. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU- ČSL).

„Máme po včerejšku (úterku) dohodu na definici zranitelného zákazníka tak, aby v té definici byla nejenom otázka odpojení lidí, aby zranitelné skupiny nebyly úplně jednoduše odpojitelné. Bylo by tam i zmocnění pro vládu, že by pro tyto skupiny například v rámci stropování mohly být lepší podmínky, vyšší míra podpory,“ řekl Jurečka. Podle něj by se vyšší podpora s vyšším stropem mohla týkat třeba zdravotně postižených, kteří se neobejdou bez přístrojů s vysokou spotřebou energie.

O podporu lidí na dýchacích a jiných přístrojích kvůli zdražování energií žádala Národní rada osob se zdravotním postižením poprvé v lednu, poté opakovaně. Navrhovala, aby se těmto handicapovaným výrazněji zvedl příspěvek na mobilitu. Doporučovala vyplácet jim 3000 korun měsíčně. Sněmovna by nyní měla projednávat vládní novelu, která dávku na mobilitu pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P zvedá z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Těm, kteří potřebují podporu přístrojů, předloha podporu ale jinak neupravuje. Opoziční ANO navrhovalo zvednout příspěvek na mobilitu všem na 2000 korun měsíčně.

Definici zranitelného zákazníka mělo podle dřívějších informací připravit ve spolupráci s resortem práce ministerstvo průmyslu kvůli využívání úsporného tarifu. Mluvčí ministerstva práce Eva Davidová dnes upřesnila, že resort průmyslu po úterní dohodě lídrů pětikoalice návrh legislativní úpravy také dokončí a předloží. (ČTK)