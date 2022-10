Sněmovna nedokončila debatu o návrhu na zrušení monopolu VZP na zdravotní pojištění cizinců

Senátní návrh na zrušení monopolu společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců čelil ve Sněmovně opoziční kritice. Úvodní debatu k novele poslanci ani po více než tříhodinovém jednání nedokončili. Kdy se k ní vrátí, není jasné.

Předlohu, která také zdvojnásobuje minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku, chtějí opoziční ANO a SPD zamítnout nebo vrátit k přepracování. Hlasovat se o tom bude až v závěru prvního čtení.

Zavedení pětiletého monopolu komerčního pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku pro Pojišťovnu VZP prosadila Sněmovna loni v předvolebním složení. Proti se tehdy stavěly vedle horní komory také ministerstva vnitra a zdravotnictví, Česká asociace pojišťoven či Hospodářská komora. Po pěti letech by mohly komerční zdravotní pojištění nabízet dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny.

Autor tehdy schválené úpravy Miloslav Janulík (ANO) poukazoval na to, že bylo nutné vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž mají jistotu, že jim bude proplacena. Podle senátorů je monopol v rozporu s evropským právem. Současný stav je podle Janulíka „rozhodně uspokojivý“. Pojištění není fikce, ale kryje rizika běžného života, uvedl. Spokojeni nejsou podle Janulíka jen ti, kteří „přišli o kšeft“. Poslankyně ANO Věra Adámková označila senátní předlohu za polotovar k diskusi, ale nikoli ke schválení. „Zajímala by mě lobbistická stopa návrhu,“ poznamenal další zákonodárce ANO Radek Vondráček. (ČTK)