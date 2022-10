Putin vyhrožuje těm, kdo chtějí zastropovat ceny na ropu

Rusko nebude dodávat energetické suroviny těm zemím, které zastropují ceny ropy, prohlásil ruský prezident Putin na akci nazvané Ruský energetický týden.

Diverzi, která poškodila plynovod Nord Stream, nazval Putin „aktem mezinárodního terorismu“. Nyní jsou podle něj ohroženy i ostatní objekty ruské kritické infrastruktury.

Putin nazval mj. evropskou zelenou politiku agresivní a navrhl více využívat Turkisch Stream, plynovod Síla Sibiře a Blue Stream. „Rusko je připraveno dodávat energetické suroviny do Evropy, a to i teď na podzim a v zimě. Míč je na jejich straně. Opravit Nord Streamy je možné…,“ prohlásil. Rusko ovšem už před invazí na Ukrajinu omezovalo dodávky plynu do Evropy a snažilo se pomocí cen energetických surovin vydírat západní země.

Ruský prezident řekl, že vším je vinen Západ, a to i krizí v energetice. Rusko zachová stávající objemy vytěžené ropy na stejné úrovni až do roku 2025. „Nehledě na diverze namířené proti energetickým systémům, my své pozice nikomu nepřenecháme a budeme zajišťovat stabilitu na trhu,“ ujistil účastníky setkání. (kp.ua)