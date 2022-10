Sněmovna možná rozšíří nárok na příspěvek 500 Kč k důchodu za vychované dítě

Sněmovna možná rozšíří nárok na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě a sníží penze exponentům někdejšího komunistickému režimu. Pozměňovací návrhy podali v dnešním druhém čtení k vládní důchodové novele o možnosti předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce pro zdravotnické záchranáře.

Předloha opravuje už platnou, ale nepoužitelnou úpravu dřívějších záchranářských penzí.

Příspěvek za vychované dítě by od příštího roku podle úpravy skupiny poslanců v čele s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) měli dostávat i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku potřebné doby pojištění. Nynější stav pokládají za nespravedlivý a nerovný, uvedli předkladatelé ve zdůvodnění. Úprava se týká zhruba 46 000 lidí. Další úprava skupiny poslanců kolem Kaňkovského má zamezit krácení takzvaného výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Snížení starobních důchodů prominentům bývalého komunistického režimu o 300 korun za každý i započatý rok ve funkci navrhl spolu s dalšími koaličními poslanci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Krácení by se podle něho týkalo zhruba 3000 lidí a mělo by hrát spíše symbolickou roli, cílem není znatelný propad jejich životní úrovně. Důchod komunistických funkcionářů by ani po snížení neklesl pod určitou hranici. (ČTK)