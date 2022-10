Smlouva na Vltavskou filharmonii podepsána

Praha včera podepsala smlouvu o dílo s dánským studiem Bjarke Ingels Group (BIG) na finální návrh Vltavské filharmonie. Architekti budou mít nyní devět měsíců na dopracování soutěžního návrhu do podrobné architektonické studie. Do procesu se opět může zapojit také veřejnost.

Podpis smlouvy na Vltavskou filharmonii. Foto: IPR Praha

Předmět smlouvy zahrnuje vytvoření Architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a veškeré související činnosti.

„Právě jsme podepsali smlouvu o dílo se studiem BIG a můžeme se pustit do další fáze prací tohoto významného projektu. Vltavská filharmonie bude specifická tím, že bude přístupná všem, a to díky venkovním terasám vedoucím od břehu řeky až na střechu. Věřím, že tento projekt vrátí Prahu a celou Českou republiku na mapu současné světové architektury, ale také nastartuje proměnu navazujícího největšího pražského brownfieldu, 110hektarového území Bubny-Zátory,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Od vyhlášení výsledků architektonické soutěže letos v květnu jsme ušli pořádný kus cesty. Podařilo se nám získat změnu územního plánu a dostali jsme podporu od Zastupitelstva i Rady města v pokračování projektu. A podpis smlouvy je korunou těchto klíčových milníků. Otevírá nám dveře k dopracování finálního návrhu Vltavské filharmonie do podrobné architektonické studie, která bude základním kamenem pro zpracování projektové dokumentace a získání potřebných povolení. Zahájení stavby by mělo proběhnout v roce 2027,“ komentuje situaci Petr Hlaváček.

„Vltavská se už v těchto dnech mění z jizvy na tváři Prahy na skvělé místo pro setkávání a sportování mladých lidí. Budova Vltavské filharmonie se stane novým důležitým bodem na kulturní mapě Prahy i Evropy, a propojí Prahu 7 s řekou. Stavba musí vzniknout v harmonii se svým okolím z urbanistického i společenského hlediska. Srdečně proto zvu všechny Pražany, aby se v příštím týdnu přišli na Strosmayerovo náměstí zapojit do ladění podoby veřejných prostranství nového kulturního centra v metropoli,“ popisuje Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7.

Do první etapy, dopracování soutěžního návrhu do podrobné architektonické studie, bude zapojena také veřejnost, a to hned z počátku celého procesu. Od pondělí 17. 10. do středy 26. 10. je možné navštívit participační kontejner na Strossmayerově náměstí. Ve středu 2. 11. je pak v Centru architektury a městského plánování (CAMP) připraveno setkání a diskuze se zástupci autorskému týmu z ateliéru BIG. V rámci participačních aktivit se budou moci zájemci zapojit do zpřesnění podoby veřejných prostranství a veřejných části budovy tak, aby tyto prostory co nejlépe odpovídaly potřebám jejich budoucích uživatelů.

„Již příští týden začne další kolo setkání s veřejností, ve kterých budeme zjišťovat přání obyvatel o finální podobě Vltavské filharmonie. Z dřívějšího zájmu obyvatel i nyní předpokládáme, že Pražené se budou chtít podílet na finálním dopracování návrhu. Informační kontejner Vltavské filharmonie letos v květnu navštívilo přes 900 návštěvníků, na komentovaných vycházkách jsme zaznamenali zhruba 150 účastníků. Participační a informační kontejnery jsou ve městě již stálicí, Institut plánování a rozvoje tímto prostředkem již tradičně zapojuje širokou veřejnost do plánování města. Bez obyvatel by totiž město pro lidi vytvářet nešlo a platí to samozřejmě také o Vltavské filharmonii, která se, jak ze soutěžního návrhu vyplívá, stane mj. významným veřejným prostorem,“ komentuje zapojení občanů Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

„Mimo participace s veřejností nyní probíhají také jednání s budoucími uživateli budovy, tedy s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Městskou knihovnou v Praze,“ dodává Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie.

Vltavská filharmonie, která v budoucnu vyroste v pražských Holešovicích, bude moderním kulturním centrem disponujícím třemi vysoce kvalitními koncertními sály. Návštěvníci zde naleznout také kreativní hub – hudební oddělení Městské knihovny v Praze vzdělávací a multifunkční prostory pro využití školami, kroužky, a i jednotlivci z řad široké veřejnosti. Nebude chybět ani střešní restaurace. Harmonogram projektu je navržený tak, aby se mohlo začít stavět v roce 2027 a budova byla dokončena v roce 2032.