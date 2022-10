Venezuela od příštího roku už nebude členem Rady OSN pro lidská práva

Venezuela nebude v dalším období členem Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), v níž zasedá od roku 2020. V dnešním hlasování Valného shromáždění OSN byly na příští tři roky (2023–2025) na dvě místa vyčleněná pro Latinskou Amerikou a karibskou oblast zvoleny Chile a Kostarika.

Informovala o tom agentura Europa Press.

„Pokud by Venezuela byla zvolena, byl by to políček do tváře milionům Venezuelanů, kteří čelí represím tamního režimu,“ uvedla nevládní organizace UN Watch, která sídlí v Ženevě a která sleduje činnost OSN. Rovněž Louis Charbonneau z organizace Human Rights Watch (HRW) uvedl už minulý týden, že Venezuela nemůže být členem UNHRC mimo jiné proto, že v tamních káznicích je na 250 politických vězňů a v zemi jsou porušována lidská práva.

Venezuelská vláda kandidaturu pro další období zdůvodňovala mimo jiné tím, že Venezuela je „demokratický a sociální právní stát“. Řada zemí, v čele s USA, i Evropská unie ale v předchozích letech vládu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura kritizovaly za nesvobodné volby a porušování demokracie.

Venezuela byla do UNHRC zvolena v říjnu 2019, zřejmě díky státům z organizace Hnutí nezúčastněných zemí, jíž tehdy předsedal Maduro a v níž většinu tvoří asijské a africké země. Dnes získala Venezuela 88 hlasů a předstihly ji tak Kostarika (134 hlasů) a Chile (144).

VS OSN dnes volilo 14 nových členů na období 2023 až 2025. Rada má celkem 47 členů a sídlí v Ženevě. Vznikla v roce 2006 a volba některých členů byla už v minulosti lidskoprávními organizacemi považována za nevhodnou, například od roku 2021 v ní zasedá i Čína a Kuba, tedy rovněž země kritizované za porušování lidských práv.

Letos v dubnu schválilo VS OSN vyloučení Ruska z UNHRC kvůli jeho invazi na Ukrajině a jeho místo v Radě obsadila do konce roku 2023 Česká republika. (ČTK)