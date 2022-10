Buckinghamský palác oznámil, že korunovace Karla III. britským králem se bude konat 6. května příštího roku ve Westminsterském opatství v Londýně.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022