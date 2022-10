Musk odmítá, že před svým tweetem jednal přímo s Putinem

Americký miliardář Elon Musk údajně mluvil přímo s ruským prezidentem Putinem, než na Twitteru popsal svůj „mírový plán“ na ukončení války na Ukrajině. Sám Musk to odmítá.

„Pravda to není. S Putinem jsem mluvil pouze jednou a to bylo asi před 18 měsíci. Tématem byl vesmír,“ napsal na Twitteru v reakci na dotaz jednoho z uživatelů.

Muskův plán by v praxi znamenal předání okupovaných ukrajinských území Rusku.

Putin také měl na Muska naléhat, že Ukrajina bude muset přijmout trvalou neutralitu a uznat ruskou anexi Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti.

Deník Guardian se odvolává na informace Iana Brennera z poradenské společnosti Eurasia Group. Podle něj Musk dále řekl, že mu Putin vzkázal, že těchto cílů bude dosaženo „bez ohledu na cokoliv“, včetně možného použití jaderných zbraní, pokud Ukrajina napadne Krym.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022