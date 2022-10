V Hradci zazní hlasy budoucnosti

Dnes, v úterý 11. října, začíná mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Proběhne na devíti různých místech v Hradci Králové a potrvá do soboty 15. října.

Loňský závěrečný koncert Jazz Goes to Town. Foto: Jan Jambor

Jazz Goes to Town tradičně posluchačům nabídne hudební premiéry, špičky světového jazzu i to nejzajímavější z české scény. Letošní ročník festivalu nese podtitul Hlasy budoucnosti.

„Rozhodli jsme se dát hlasu jako nejpřirozenějšímu nástroji více prostoru než v uplynulých letech. Hudebníci, kteří letos na festival přijedou, reprezentují různá pojetí jazzu. Některé soubory jsou experimentálnější, některé více čerpají z již zavedených tradic, všechny jsou ale jedinečné a nezaměnitelné,“ říká dramaturg Michal Wróblewski.

Hlavní hvězdou festivalu je Michael Mantler, legenda světového avantgardního jazzu, která představí svou kompozici SONGS na texty Samuela Becketta, Ernsta Meistera, Giuseppe Ungarettiho a Michaela Mantlera.

Vedle autora vystoupí na koncertě jako sólista také přední interpret soudobé hudby Gareth Davis a český čtrnáctičlenný ansámbl sestavený speciálně pro tuto příležitost.

Ze zahraničních kapel, které festival přiveze do Čech poprvé, tu vystoupí berlínské jazz-noir-metalové kvarteto KUU!, skandinávské free-jazzové Emmeluth’s Amoeba a projekt Ingebrigt Håker Flatena: (Exit) Knarr, a také německo-francouzský ansámbl Été Large německé saxofonistky a skladatelky Luise Volkmann.

Vedle zahraničních kapel přijedou do Hradce také přední osobnosti české jazzové scény. Moderní jazz přiveze jeden z nejuznávanějších českých kytaristů David Dorůžka v triu s americkým bubeníkem Jeffem Ballardem (který má za sebou působení v kapelách Brada Mehldaua, Kurta Rosenwinkela, Chicka Corey, Pata Methenyho a dalších) a polským pianistou Piotrem Wyleżołem.

Unikátní spojení jazzu a world music představí mezinárodní kvartet Invisible World Tomáše Lišky. Progresivnější jazzové směry bude zastupovat pardubické freejazzcore trio Frisk a svěží vokálně-instrumentální septet Uthando. Jazzovou tradici zase zastoupí legendární Originální pražský synkopický orchestr.

Stejně jako v předchozích dvou ročnících připravuje festival Jazz Goes to Town také rezidenční projekt mladých talentovaných hudebníků The Shape of Jazz to Come.

Vybraná kapela společně vytvoří unikátní dílo přímo pro festival. Letos poprvé bude mít rezidenční projekt zahraničního o hosta v podobě renomované německé saxofonistky Luise Volkmann. V průběhu festivalu bude v kině Bio Central probíhat výstava Polské jazzové plakáty (1973–2010).