U tuniských břehů rybáři vylovili osm těl, nejspíš jde o pohřešované migranty

U pobřeží Tuniska dnes rybáři vylovili z vody osm těl, nejspíš jde o tuniské migranty pohřešované dva týdny. Úřady na místě nálezu odebraly vzorky DNA kvůli identifikaci.

S odkazem na tuniský Červený půlměsíc o tom informovala agentura AFP.

Na malém člunu se před 14 dny plavilo 17 dospělých a dítě. Tuniská pobřežní stráž po nich stále pátrá.

Od jara do začátku podzimu panují ve Středozemní moři příznivé povětrnostní podmínky a mnozí migranti se jich snaží využít k cestě ze severní Afriky do Itálie. Část jich za pokus dostat se do Evropy nelegální cestou přes moře zaplatí životem.

Tunisko podle agentury AFP čelí hluboké politicko-ekonomické krizi, třetina z 12 milionů obyvatel žije v chudobě. Tuniské úřady tvrdí, že na boj s nelegální migrací nemají prostředky.

Od začátku roku kontroly u tuniských břehů zadržely více než 22 500 lidí, kteří se chystali na cestu přes moře. Téměř 11 000 jich pocházelo ze subsaharské Afriky. Policie za stejné období zadržela přes 500 převaděčů dvou desítek národností.

Podle údajů evropské agentury Frontex se letos od ledna do července přes Středozemní moře vypravilo 42 500 migrantů, což je o 44 procent více než za stejné období loňského roku. (ČTK)