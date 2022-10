Lukašenko oznámil, že se domluvil s Putinem na společné skupině vojsk

Rusko a Bělorusko se dohodly na rozvinutí společného regionálního uskupení vojsk, oznámil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko na dnešní poradě o bezpečnosti země.

Podle státní agentury Belta obvinil Severoatlantickou alianci, že zvažuje agresi proti Bělorusku, a to včetně jaderného úderu. Konkrétně běloruský prezident obvinil z přípravy teroristických útoků a „povstání“ v Bělorusku Polsko, Litvu a Ukrajinu. Lukašenko, jak zdůrazňují ukrajinská média, avizoval, že se ruští vojáci brzy vrátí do Běloruska, odkud na počátku invaze podnikli neúspěšný útok na Kyjev.

Lukašenko na poradě uvedl, že na neformálním summitu bývalých sovětských republik v Petrohradu jednal mezi čtyřma očima s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „V souvislosti s vyhrocením situace na západních hranicích svazového soustátí (Ruska a Běloruska) jsme se (s Putinem) domluvili na rozvinutí regionálního uskupení Ruské federace a Běloruské republiky,“ uvedl.

„Když ohrožení dosahuje nynější úrovně, spouštíme fungování uskupení svazového soustátí. Základem toho uskupení je armáda, ozbrojené síly Běloruska,“ dodal. Vytváření tohoto uskupení už podle něj začalo.

Rusko se podle Lukašenka na další konflikt nechystá, protože má dost jiných problémů. „Proto nepočítejte s velkým počtem (vojáků) ozbrojených sil Ruské federace (v Bělorusku),“ řekl.

Na dnešní poradě Lukašenko řekl, že je nutné se domluvit, co je nutné podniknout pro posílení bezpečnosti státu s přihlédnutím k rychle se měnící situaci. Na Západě podle něj převládá mínění, že běloruská armáda přímo zasáhne do ruského tažení na Ukrajině. Vojenské a politické velení NATO proto podle Lukašenka přímo zvažuje agresi proti Bělorusku, včetně zasazení jaderného úderu. „Pro nás to není novinka. Dávno jsem varoval, že jejich cíl nespočívá v tom, abychom nebojovali na straně Ruska na Ukrajině, ale hlavním cílem odedávna zůstává vtáhnout nás do války a vypořádat se zároveň s Ruskem a Běloruskem,“ řekl Lukašenko podle státní agentury.

„Výcvik bojovníků v Polsku, Litvě a na Ukrajině, zahrnující běloruské radikály a zaměřený na provádění sabotáží, teroristické činy a vojenské povstání v zemi se stává přímou hrozbou,“ prohlásil podle agentury AFP běloruský vůdce na setkání se zástupci bezpečnostních složek.

„Spojené státy a Evropská unie tvrdí, že chtějí legitimizovat naše uprchlíky jako politickou sílu, chtějí výrazně posílit svou podporu destruktivním prvkům a ztížit situaci na západní hranici (Běloruska), aby tam otevřeli druhou frontu,“ dodal běloruský prezident podle prohlášení svého úřadu.

„Včera (v neděli) nás neoficiální kanály varovaly před připravovaným útokem na Bělorusko z ukrajinského území,“ řekl také Lukašenko. Oznámil také, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému zaslal vzkaz s varováním, aby „se jeho špinavé tlapy“ nedotkly „ani metru běloruského území“. Kyjev v minulých dnech rázně odmítl, že by chystal útok proti Bělorusku, a označil toto tvrzení za provokaci. (ČTK)