KLDR: Rakety simulovaly jaderný útok na Jižní Koreu

KLDR oznámila, že nynější sérii raketových testů provedla jako „simulaci“ jaderného úderu na Jižní Koreu. Tvrdí také, že odpálené střely byly navrženy k tomu, aby nesly atomovou bombu.

BREAKING: North Korea releases first images of various missile tests conducted between Sept. 25 and Oct. 9 and guided by Kim Jong Un pic.twitter.com/NCxL8NRdsW

— NK NEWS (@nknewsorg) October 9, 2022