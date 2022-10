Barbora Krejčíková není jediná česká tenistka, která dnes vyhrála turnaj. Kateřina Siniaková zvítězila spolu s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou ve finále čtyřhry turnaje v tuniském Monastiru. Je to už osmé letošní finále z osmi, které vyhrála. (WTA)

Officially wrapping up the first tour-level event in Tunisia 🏆

No.1 seeds @K_Siniakova & @KikiMladenovic clinch the doubles crown, marking their first title as a pair 🤝#JasminOpen pic.twitter.com/bB5D94SJTe

— wta (@WTA) October 9, 2022