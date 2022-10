Do kontrol na hranici mezi Českou republikou a Slovenskem se zapojili vojáci. Armáda jich vyčlenila 320 z jednotek pozemních sil a aktivních záloh ve čtyřech rotacích po 80 členech. Záložníci jsou při podobné akci nasazeni poprvé.

Podle zpravodaje ČTK byli dnes ráno vojáci například na lávce přes řeku Moravu mezi Mikulčicemi na Hodonínsku a Kopčany na Slovensku. Armáda na Twitteru zveřejnila snímky z kontrol na přechodu na dálnici D2. Vojáci by měli působit v Jihomoravském, Zlínském i Moravskoslezském kraji, včetně zelené hranice.

Do Moravskoslezského kraje bylo podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové na kontrolu hranice přiděleno 36 vojáků. Ve dvanáctihodinové směně tak hranice v regionu vždy střeží zhruba stovka lidí, z nichž je 18 vojáků a zbytek jsou policisté a příslušníci celní správy. Do kontrol se zapojují policisté z celého regionu, které posílili také kolegové z Olomouce a Hradce Králové. „Vojáci už se aktivně zapojili do kontrol na hranici, většinou hlídají zelenou hranici,“ sdělila ČTK Jiroušková.

Smíšené hlídky policie a vojáků začaly ode dneška působit také ve Zlínském kraji, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Balášová. Informace o počtu nasazených vojáků v kraji však neměla. Policisté od včerejších 7 hodin do dnešních 7 zachytili 39 běženců, z toho třem odepřeli vstup na území České republiky. Zachyceni byli například ve Velkých Karlovicích, ve Starém Hrozenkově a v Nedašově Lhotě.

Kvůli člověku podezřelému z převaděčství dnes policisté museli na státních hranicích u Bechova na Vsetínsku použít varovné výstřely, ani to však podezřelého nezastavilo a utekl do lesa. „Nyní po osobě společně s kolegy ze Slovenska pátráme,“ dodala Balášová.

O dočasném obnovení kontrol rozhodla vláda kvůli rostoucí migraci hlavně syrských uprchlíků. Kontroly začaly ve čtvrtek 29. září. Původně měly trvat do soboty, tento týden ale vláda schválila jejich prodloužení o dalších dvacet dní, tedy do 28. října.

„V případě potřeby plní armáda úkoly Policie ČR. Naši připravenost k ochraně vnitřních hranic se Slovenskem jsme prověřili během dvoudenního cvičení Morava, které se uskutečnilo koncem srpna,“ uvedl v tiskové zprávě náčelník štábu Velitelství pro operace Václav Vlček.

Podle dostupných údajů policisté od počátku kontrol prověřili více než 250 000 lidí, odhalili přes 1900 migrantů a zajistili zhruba pět desítek převaděčů. Zadržení převaděči jsou podle informací policejního prezidenta Martina Vondráška v největším počtu z Ukrajiny, dále z Česka, Sýrie, Moldavska a Gruzie.

Jihomoravská policie zveřejnila ve čtvrtek souhrnné informace za první týden kontrol v kraji. „Na dálnici, železnici, silničních přechodech či zelené hranici jsme v rámci Jihomoravského kraje během této doby zajistili 996 nelegálních migrantů většinou ze Sýrie,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice se do čtvrtka zodpovídalo 33 zadržených převaděčů.

Dosud nejdramatičtější moment od zavedení kontrol se na jižní Moravě odehrál 1. října. Převaděč s dodávkou, v níž převážel 29 utečenců ze Sýrie, havaroval na kraji Břeclavi poté, co se od hraničního přechodu snažil ujet policejní hlídce. Dodávka narazila do zaparkovaných aut a do domu, zranilo se 21 lidí, mezi nimi i děti.

Moravskoslezští policisté od počátku dočasného obnovení kontrol na hranicích podle policejní mluvčí zkontrolovali zhruba 96 000 lidí. Zajistili 121 migrantů, nejčastěji ze Sýrie, a jednoho převaděče. (ČTK)