Rakouské prezidentské volby podle prvních odhadů vyhrál podle očekávání už v prvním kole stávající prezident van der Bellen. (EuropeElects)

Peter Hajek 5 PM CEST projection



Van der Bellen (*-G/EFA): 57% (+36)

Rosenkranz (FPÖ-ID): 17% (-18)

Wlazny (BIER-*): 9% (new)

Wallentin (*): 8% (new)

Grosz (*): 7% (new)

Brunner (MFG-*): 1% (new)

Staudinger (*): 1% (new)



+/- vs. 2016 election

— Europe Elects (@EuropeElects) October 9, 2022