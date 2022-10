Kantar CZ: Volby by vyhrálo ANO, do Sněmovny by se nedostala TOP 09

Volby by v současnosti vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta. Na druhém místě by se umístila ODS (18 procent) a na třetím místě SPD (11,5 procenta). Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi.

Model Kantar CZ. Grafika: Deník N

Nad pětiprocentní hranici by se dostali ještě Piráti (9 procent), STAN (7,5 procenta) a KDU-ČSL (6 procent). TOP 09 by získala pouze čtyři procenta, stejně jako Přísaha.

Druhý model se zabýval hypotetickým modelem s koalicemi z loňských voleb. V takovém případě by vyhrálo hnutí ANO s 31,5 procenty, koalice Spolu by získala 28,5 procenta, SPD 12 procent, stejný zisk by měla i koalice Pirátů a Starostů. Žádný další subjekt by se do Sněmovny nedostal.