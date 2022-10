Ukrajinská agentura Nexta přinesla snímky, na kterých se lidé v Kyjevě fotí před nadrozměrnou poštovní známkou, na které je vybuchující krymský most. Lidé na snímcích neskrývají veselí.

People near the #Kyiv City Hall are photographed against the background of a large postage stamp depicting the explosion of the Crimean Bridge. pic.twitter.com/g4x4m0l7aw

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022