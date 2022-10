Tajemník Rady národní bezpečnosti Ukrajiny Oleksij Danilov zveřejnil video hořícího mostu na Krym a zkombinoval se slavnou písní Marilyn Monroe „Happy Birthday, Mr. President“ – s odkazem na včerejší 70. narozeniny Vladimira Putina. (Nexta)

Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing "Happy Birthday, Mr. President". pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022