Desítky účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my pronikly dnes ráno do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje.

✊ Aktivisti a aktivistky plánují zůstat v areálu koksovny nějakou dobu a neplánují zavírat oči před nespravedlností a před klimatickou krizí.

🔥Koksovna Svoboda vypouští do vzduchu emise CO2 i karcinogenní plynové částice. Nenásilná přímá akce je organizovaná nehierarchicky. pic.twitter.com/LuwLBN9H79 — Limity jsme my (@LimityJsmeMy) October 8, 2022

Vyjádření společnosti ČTK zjišťuje.

Podle organizátorů protestu jsou za branou koksovny desítky ekologických aktivistů. Mají na sobě bílé kombinézy, bubnovali a drželi transparenty s nápisy například „Za budoucnost bez uhlí“ či „Zdanit bohaté“. V tiskové zprávě hnutí Limity jsme my uvedlo, že kromě vchodu do areálu chtějí zablokovat nákladiště, odkud se koks odváží po železnici. (ČTK)