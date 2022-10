„Kerčský most je nelegální stavba a hlavní zásobovací brána ruské armády na Krymu. Takové objekty by měly být zničeny,“ řekl už v srpnu pro britský The Guardian poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak. Most nyní hoří a podle fotografií se část zřítila.

BREAKING: The Kerch bridge into Crimea built by Russia after the annexation of Crimea is on fire and severely damaged. pic.twitter.com/o64Y4VUBcd

— Conflict News (@Conflicts) October 8, 2022