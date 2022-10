WHO zahájila kampaň zaměřenou na prevenci sebevražd v Africe

Světová zdravotnická organizace (WHO) zahájila kampaň na prevenci sebevražd v Africe, přičemž uvedla, že se tento kontinent potýká s největší mírou sebevražd ve světě. Na každých 500 000 obyvatel Afriky přitom připadá pouze jeden psychiatr, což je 100krát méně, než WHO doporučuje.

„V africkém regionu spáchá sebevraždu přibližně 11 lidí ze 100 000, což je více než celosvětový průměr, který činí devět sebevražd na 100 000 obyvatel,“ uvedla ve čtvrtečním prohlášení regionální kancelář WHO pro Afriku. Šest z deseti zemí s největší mírou sebevražd na světě se podle ní nachází právě v Africe. Nejběžnějšími způsoby provedení sebevraždy tam podle WHO jsou oběšení a otrava pesticidy, v menší míře pak utopení, zastřelení a předávkování se léky. Na každou dokonanou sebevraždu podle WHO v Africe připadá odhadem 20 pokusů. Duševní poruchy tvoří až 11 procent rizikových faktorů spojených se sebevraždami, dodala WHO.

Ředitelka africké pobočky WHO Matshidiso Moetiová v této souvislosti řekla, že každé úmrtí způsobené sebevraždou je tragédií. „Prevence sebevražd je bohužel zřídkakdy prioritou národních zdravotnických programů,“ doplnila. Podle ní je třeba v Africe významně investovat do léčby chronických nemocí a duševních poruch, které mohou přispívat k sebevraždám.

Kampaň na prevenci sebevražd byla zahájena u příležitosti Světového dne duševního zdraví, který připadá na 10. října. Africká pobočka WHO si klade za cíl oslovit prostřednictvím sociálních sítí až deset milionů lidí v regionu, zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice a přimět vlády a politiky, aby se více zaměřili na programy týkající se duševního zdraví, včetně prevence sebevražd. (ČTK)