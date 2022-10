Brněnská knihovna získala tisíce různých vydání Kunderových knih

Do Brna dnes z Paříže dorazila dodávka plná knih, které mají na obálce jméno Milana Kundery. Jde bezmála o 5000 autorských výtisků, které získal od nakladatelů po celém světě, vydávajících jeho dílo.

Brněnský rodák Kundera s manželkou Věrou vše věnovali Moravské zemské knihovně, která soubor zpracuje a zpřístupní badatelům i dalším zájemcům.

„Ta knihovna má pro nás hodnotu nejenom materiální, ale především symbolickou. Jak často zdůrazňuje Věra Kunderová, tímto způsobem se Milan Kundera vrací do Brna, kde se narodil a kde mu bylo dobře,“ řekl dnes novinářům ředitel knihovny Tomáš Kubíček. Kundera si podle něj přeje, aby jeho knihy v Brně „dobře spočinuly“.

Rozhodnutí, že písemnosti a knihy Kunderových zamíří do rodného města světoznámého spisovatele, padlo už před několika lety. Faktické předání zdržela pandemie. Od června je v Brně část Kunderova listinného archivu s dokumenty, dopisy a fotkami. Teď přišla řada na část jeho osobní knihovny.

Kromě Kunderových překladů přivezla dodávka z Paříže také několik dalších zajímavostí. Mimořádně vysokou hodnotu má vydání Esejů od Michela de Montaigne z 16. století. Kundera svazek získal jako součást jednoho z literárních ocenění. Součástí daru je také výpravné dvousvazkové vydání románu Gargantua a Pantagruel od Francoise Rabelaise s Kunderovou předmluvou.

Kubíček počítá s tím, že v budoucnu získá pro brněnskou bibliotéku od Kunderových i další archiválie a knihy. Dosavadní dary po zpracování zpřístupní v Knihovně Milana Kundery, tedy nově připravovaném prostoru v prvním patře budovy v Kounicově ulici. Otevírat by se mohla po Novém roce. Nabídne i kulturní akce, konkrétně besedy s předními evropskými intelektuály. „Určitě se nebudou konat každý týden, mělo by to být vždy něco výjimečného,“ uvedl Kubíček.

Třiadevadesátiletý Kundera žije téměř půl století ve Francii. První část svého díla psal česky, druhou francouzsky. Patří k nejuznávanějším žijícím evropským romanopiscům. (ČTK)