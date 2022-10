Peruánští poslanci zamítli prezidentovi Castillovi cestu do Bruselu a Vatikánu

Peruánský parlament nepovolil prezidentovi této jihoamerické země Pedrovi Castillovi cestu do Evropy, kde se měl příští týden mimo jiné setkat s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou či s papežem Františkem.

Čtvrteční rozhodnutí poslanců překvapilo šéfa peruánské diplomacie Césara Landu, který zdůraznil, že cílem Castillovy cesty bylo posílit vztahy s Evropou.

„Je to překvapivé o to víc, že prezident měl na programu také účast na světovém potravinovém fóru, které pořádá Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) kvůli zajištění potravinové bezpečnosti,“ citovala Landu agentura Europa Press. Fórum o potravinové bezpečnosti se koná od 17. do 21. října v Římě. Ministr Landa vyzval poslance, aby své rozhodnutí ještě přehodnotili. Do Evropy měl Castillo podle místních médií odletět 12. října.

Cestu peruánského prezidenta do Belgie, Vatikánu a Itálie zamítli poslanci jen těsně, poměrem 55 ku 54 hlasům, šest zákonodárců se zdrželo hlasování. Posléze odmítli i návrh toto rozhodnutí ještě zvážit. Opozice své odmítnutí zdůvodňuje mimo jiné tím, že prezident nespolupracuje s prokuraturou, která ho v několika kauzách vyšetřuje mimo jiné kvůli podezření z korupce či z účasti ve zločinecké organizaci. Castillo všechna obvinění odmítá a tvrdí, že s vyšetřovateli komunikuje.

Peruánská ústava dává tamnímu jednokomorovému parlamentu právo povolovat cesty hlavy státu do zahraničí, takže prezident musí pro každou cestu do ciziny žádat poslance o svolení. Před dvěma měsíci například poslanci zamítli Castillovi zúčastnit se v Bogotě slavnostní inaugurace prvního levicového prezidenta Kolumbie Gustava Petra. Nicméně v září poslanci schválili prezidentovi cestu do New Yorku na Valné zasedání OSN.

Castillo se stal prezidentem loni v červenci po volbách, v nichž jen velmi těsně porazil Keiko Fujimoriovou, dceru exprezidenta Alberta Fujimoriho odsouzeného k trestu vězení mimo jiné za porušování lidských práv a za podíl na únosech a zabití několika lidí. Právě pravicová formace Fujimoriové má v parlamentu nejvíce poslanců a spolu s dalšími stranami od samého začátku blokuje Castillovo vládnutí. Prezident také přežil už i několik hlasování o jeho sesazení.

Někdejší venkovský učitel Castillo má ale kritiky i z levicového spektra – některým vadí, že už není tak radikálně levicový. Rovněž jeho vláda není stabilní, od jeho nástupu do úřadu má už čtvrtého premiéra a vyměnila se v ní řada ministrů. (ČTK)