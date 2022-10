ÚS odmítl stížnost podnikatele Zadeha v kauze ovlivňování svědků

Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele íránského původu Shahrama Zadeha v kauze ovlivňování svědků. Krajský soud v Brně jej poslal na osm let do vězení, později si vyjednal devítiletý trest, zahrnující také prvotní kauzu daňových úniků.

Poslední usnesení ÚS, nově zpřístupněné v jeho internetové databázi, se však týká jen případu ovlivňování svědků. Zadeh už je podmínečně na svobodě.

Zadeh v obsáhlé stížnosti rekapituloval celé vyšetřování i trestní řízení, poukazoval na domnělé porušení svých základních práv, například práva na spravedlivý proces a obhajobu. „ÚS si vyžádal soudní spis a po konfrontaci obsahu ústavní stížnosti se spisovým materiálem a napadenými rozhodnutími dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná,“ reagovali ústavní soudci.

Zadeh nejprve stanul před soudem kvůli tomu, že podle vyšetřovatelů společně s dalšími lidmi vytvořil řetězec firem a ošidil stát na daních zhruba o 2,5 miliardy korun. Po složení 150 milionů korun, což tehdy byla zřejmě nejvyšší kauce v Česku, justice začátkem roku 2016 rozhodla o Zadehově propuštění. Na konci roku 2016 ale brněnský městský soud Zadeha poslal opět do vazby kvůli snaze ovlivňovat svědky.

Brněnský městský soud následně poslal podnikatele na 3,5 roku do vězení za křivé obvinění, nadržování a podplácení, krajský soud po odvolání trest zpřísnil na osm let vězení, a to i za účast na organizované zločinecké skupině. Kauce propadla státu, což nedávno také potvrdili ústavní soudci.

Obě trestní kauzy v souhrnu nakonec Zadehovi vynesly trest devět let vězení a peněžitou sankci 17,5 milionu korun. Obojí si vyjednal s žalobcem jako součást dohody o vině a trestu v daňové kauze. Vinu původně popíral, podle žalobce patřil mezi hlavní organizátory daňové trestné činnosti.

I kvůli tomu, jak dlouhou dobu strávil ve vazbě, se Zadeh loni dostal podmínečně na svobodu. Odpykal si zhruba 6,5 roku. (ČTK)