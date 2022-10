O Rusy, kteří připluli z Čukotky na Aljašku, se zajímá ruské velvyslanectví

Aktualizace: Ruské velvyslanectví v USA bylo vyrozuměno o tom, že americké úřady zadržely dva Rusy, kteří podle médií připluli v malé loďce z Čukotky na Ostrov svatého Vavřince u Aljašky. Oba Rusové požádali ve Spojených státech o azyl.

Ruští diplomaté se mezitím chystají, že s krajany telefonicky pohovoří, aby jim nabídli pomoc, oznámila ruská agentura TASS.

„Velvyslanectví je infomováno o situaci se zadrženými ruskými občany ve státu Aljaška,“ řekla TASS vedoucí konzulárního oddělení ruského velvyslanectví Nadežda Šumovová. „V nejbližší době zorganizujeme telefonický rozhovor s krajny, abychom jim poskytli nezbytnou konzulární a právní pomoc,“ dodala.

Americké úřady na Ostrově svatého Vavřince, který leží u Aljašky, tento týden zadržely dva Rusy, kteří připluli v malé loďce zřejmě z Čukotky přes Beringovo moře. Oba muži, kteří uvedli, že uprchli před povinnou vojenskou službou v ruské armádě, požádali ve Spojených státech o azyl, informovala agentura AP s odvoláním na kancelář republikánské senátorky Lisy Murkowské. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle AP dosud poskytlo jen málo informací: Oba muži, kteří připluli v úterý, byli přepraveni do Anchorage, aby byli prověření. Jejich případ má být vyřízen podle platných zákonů.

Přestože o události koluje na internetu množství zpráv, od federálních a státních úřadů se dosud k veřejnosti dostalo jen málo potvrzených informací. Může se tak dít z obav o bezpečnost obou mužů a jejich příbuzných v Rusku, kde uprchlíkům před mobilizací do války proti Ukrajině hrozí tresty, napsal na svém webu list Anchorage Daily News.

„Byli tam dva lidé, byli zadrženi v Gambellu. Teď jsou podle mých informací v Anchorage,“ řekl na tiskové konferenci aljašský guvernér Mike Dunleavy. „Bylo to pro nás překvapení,“ uvedl a dodal, že nepředpokládá, že by Aljašku čekal „neustálý příliv jednotlivců či flotily“ z druhého kontinentu, ale nejspíše šlo o jednorázovou záležitost.

Gambell, izolovaná komunita čítající asi šest stovek lidí, leží na Ostrově svatého Vavřince, zhruba 80 kilometrů od ruské pevniny.

Na ostrov americká pobřežní stráž poslala nákladní letoun C-130 s celníky a strážci hranic na palubě. Oba Rusy pak letoun přepravil z Gambellu a nyní jsou ve vazbě.

Mluvčí amerického senátora Dana Sullivana uvedl, že republikánského zákonodárce kontaktoval kvůli připlutí Rusů na ostrov jeden z představitelů místní komunity. Sullivan pak vzhledem k nynějšímu vysokému napětí ve vztazích s Ruskem informoval ministra vnitřní bezpečnosti.

Městský úředník z Gambellu Curtis Silook uvedl, že muži řekli místním obyvatelům, že se svou lodí vypluli z přístavu Egvekinot na Čukotce v severovýchodním Rusku. Podle dalších místních obyvatel muži tvrdili, že prchají před ruskou armádou, uvedla aljašská televize KTUU.

Z případu jsou podle Sullivana jasné dvě věci: Rusové nechtějí umírat v agresivní válce prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajině a úřady na Aljašce by měly mít plán pro případ, že se více Rusů rozhodne vydat se přes Beringovu úžinu.

AP poznamenala, že je zdánlivě neobvyklé, aby se někdo vydal touto cestou do USA. Americké úřady v srpnu zabránily ve 42 případech ruským občanům v neoprávněném vstupu do USA z Kanady; loni v srpnu takových případů bylo devět. Rusové se ale častěji pokoušejí dostat do Spojených států přes Mexiko, které od nich nevyžaduje víza. Americké úřady od loňského září do konce letošního srpna zastavily ruské občany na mexické hranici ve 20 608 případech, což je pětkrát více než v předchozím dvanáctiměsíčním období. (ČTK)