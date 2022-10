Vesmírná loď Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou se bezpečně připojila k ISS

Vesmírná loď Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou se bezpečně připojila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kde zahájí pětiměsíční misi. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na americkou vesmírnou agenturu NASA. Loď přistála u ISS po letu, který trval 29 hodin.

Nosná raketa s vesmírnou lodí odstartovala z mys Canaveral ve středu. Poprvé po 20 letech tak z amerického kosmodromu odstartovala ruská kosmonautka, spolu s astronauty USA a Japonska. Čtyřčlenná posádka se z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě vydala do vesmíru v době mimořádného napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině.

Členkou mise Crew-5 je kosmonautka ruské vesmírné agentury Roskosmos Anna Kikinová, dosud jediná Ruska na palubě americké vesmírné lodi od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruského kosmonauta naposledy americká loď dopravila na oběžnou dráhu v roce 2002. Osmatřicetiletá Kikinová dstartovala výměnou za astronauta NASA Franka Rubia, který před dvěma týdny na palubě Sojuzu vyrazil k ISS z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.

Prvenství si připsala i velitelka mise a astronautka NASA Nicole Anuapuová Mannová. Úspěšným dosažením oběžné dráhy se stala první ženou z řad původních obyvatel Ameriky ve vesmíru, kam s sebou vzala i tradiční lapač snů.

„Jsem velmi hrdá, že můžu reprezentovat původní obyvatele Ameriky a jejich odkaz,“ řekla Anuapuová Mannová před letem. Co se týče ruské invaze na Ukrajinu, nechali podle ní astronauti politiku i osobní přesvědčení stranou. „Je skvělé, jak nás společná mise vesmírné stanice okamžitě spojila,“ dodala 45letá velitelka mise.

Zbývajícími členy posádky jsou Japonec Koiči Wakata, pro kterého jde o pátý let do vesmíru, a 49letý Američan Josh Cassada. Wakata podle agentury Kjódó dnešním letem pokořil japonský rekord v letech do vesmíru. Devětapadesátiletý astronaut poprvé startoval v roce 1996, na ISS dlouhodobě pobýval už dvakrát. (ČTK)