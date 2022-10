Bankovní asociace: Daň z mimořádných zisků je neefektivní a nesystémové řešení

Daň z mimořádných zisků může mít dopad na hodnocení České republiky investory. Upozornila na to Česká bankovní asociace. Aktuální návrh ministerstva financí teprve analyzuje. Přesto takovou daň považuje za neefektivní a nesystémové řešení.

„Podle nás existuje řada lepších řešení, o kterých jsme stát informovali. Banky by rády byly vládě partnerem v době zpomalující ekonomiky. Jejich oslabování tímto způsobem je velkou chybou. Návrhy, se kterými jsme přišli, by pro ekonomiku byly mnohem přínosnější. Například úvěrová kapacita Národní rozvojové banky by se zvýšila na víc než 100 miliard korun,“ napsala v tiskové zprávě výkonná ředitelka České bankovní asociace Monika Zahálková.