Berlín chce nedostatek bytů řešit i nástavbou na stávající panelové domy

Řešením drahých a nedostatkových stavebních parcel v Berlíně se mohou stát nástavby na panelových domech. Berlínský bytový podnik Howoge dokončil pilotní projekt, který nejrozšířenější typ panelového domu ve východním Německu navýšil o tři patra.

Berlínská primátorka Franziska Giffeyová věří, že berlínský projekt by se mohl rozšířit do celého Německa. Podle studie Technické univerzity v Darmstadtu by jen zvýšením panelových domů mohlo v Německu vzniknout až 1,5 milionu bytů.

„Třeba se právě zrodil exportní šlágr,“ prohlásila Giffeyová na prohlídce hotových bytů v berlínské okrajové čtvrti Buch. „Je to řešení, kdy vedle zahušťování a rozšiřování staveb do šířky můžeme stavět i do výšky,“ uvedla.

Buch se nijak výrazně neliší od jiných východoberlínských částí, kde převládají bytové domy z panelů. Velkou část z nich tvoří typ WBS 70, který se stal v někdejším východním Německu standardem a který patří k nejrozšířenějším. A právě takový dům využil podnik Howoge ke vzorovému navýšení. Ke stávajícím pěti podlažím, na kterých bylo 40 bytů, v uplynulých dvou letech dělníci přistavěli tři další patra. „Získali jsme tak 22 nových bytů,“ řekl Ulrich Schiller, který je šéfem Howoge.

Schiller uvedl, že Howoge má 74.500 bytů a že ve východní části města jsou byty zejména v panelových domech, především pak v typu WBS 70. „Ty jsou většinou pěti či šestipodlažní. A co se nabízí více než nástavba?“ řekl.

Pro stávající obyvatele navýšení panelového domu znamená žít dlouhé měsíce na stavbě za zvýšeného hluku a prašnosti, v případě projektu v Buchu to byly dva roky. „Chceme se ale dostat ke 12 měsícům,“ řekl Schiller. Podle něj ale výhody pocítí i současní obyvatelé, neboť dům získal výtah, nové rozvody vody, odpadů či elektřiny, zateplení nebo stání na kola.

Část bytů, které nástavbou vzniknou, bude určena jako sociální bydlení s regulovaným nájmem. V Buchu to bude polovina bytů. Nájem zde bude začínat na 6,5 eura (160 Kč) za metr čtvereční.

Schiller poznamenal, že navýšit nelze všechny domy. „Naše průzkumy ukázaly, že přistavení dalších pater je velmi komplexní krok, pro který není každá budova a každé místo vhodné,“ řekl. Klíčové je to, zda stávající dům novou konstrukci unese. „My jsme stavěli ze dřeva, což je lehký a ekologický materiál, se kterým je radost pracovat,“ uvedl.

I přes použití lehkých materiálů ale bylo nutné statiku domu posílit. Kvůli tomu dělníci ve sklepě vylili betonovou desku o tloušťce až 25 centimetrů, která pomáhá novou zátěž lépe roznést.

V případě domů, které má Howoge, by podle Schillera mohlo vzniknout díky tří až pětipatrovým nástavbám asi 2000 bytů. Podle studie univerzity v Darmstadtu z roku 2019 by se pak v celém Německu mohlo navýšením panelových domů postavit až 1,5 milionu bytů. Studie se zaměřila i na nástavby parkovacích domů. kancelářských budov a jednopatrových obchodních center a také na přestavbu nevyužívaných kancelářských budov. Podle akademiků by tak Německo získalo celkem až 2,7 milionu bytů. (ČTK)