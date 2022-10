WHO vydala kvůli úmrtím v Gambii varování před používáním čtyř indických sirupů

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala varování před používáním čtyř sirupů vyráběných v Indii. Mohou být podle ní příčinou úmrtí 66 dětí v Gambii. Jde o přípravky proti kašli a nachlazení firmy Maiden Pharmaceuticals.

Podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nejsou žádné léky tohoto výrobce schválené pro použití v České republice.

Podle WHO mohly být sirupy vyvezeny i do dalších zemí. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jehož citoval list The Guardian, řekl, že se tyto přípravky považují za příčinu akutního onemocnění ledvin, jež vedlo v Gambii k úmrtí 66 dětí. WHO podle něj zahájila vyšetřování ve společnosti Maiden a také u regulátorů v Indii.

Varování se týká přípravků Promethazine Oral Solution a sirupů Kofexmalin Baby Cough, Makoff Baby Cough a Magrip N Cold.

Gambijské úřady dnes začaly tyto přípravky stahovat z trhu v několika regionech. Ministerstvo zdravotnictví případy úmrtí mezi dětmi vyšetřuje od července a za jednu z možných příčin akutního ledvinového selhání se považovala nákaza bakterií E.coli, která se může vyskytovat ve znečištěné vodě. Gambii v červenci postihly nejhorší záplavy za mnoho let a do vodních zdrojů unikla odpadní voda.

Podle prvních zjištění v Indii výrobce dodal uvedené čtyři přípravky pouze Gambii, avšak mohly se neregulovaným obchodem dostat i do dalších zemí, uvádí WHO. (ČTK)