Bezprizorní ruští vojáci se bouří

V ruské Bělgorodské oblasti se asi 500 nově mobilizovaných mužů bouří proti podmínkách, ve kterých už řadu dní musejí žít. Nebyli zařazeni do žádné armádní jednotky, musejí si sami kupovat jídlo, byli jim rozdány zbraně bez jakékoliv evidence.

Podle vojáků, kteří hovoří na videu, jsou podmínky, ve kterých mobilizovaní žijí, vhodné pro „dobytek“. Zbraně, které jim rozdali, jsou vyrobené v 70.letech minulého století, bylo již vyřazen z evidence a vojáci je nemají zaregistrované na své jména, což odporuje ruským zákonům. Někteří vojáci tvrdí, že poté, co je přivezli do Bělgorodské oblasti, spali několik dní na ulici. Mnozí muži onemocněli a mají nyní vysokou teplotu. Někteří vojáci vůbec nedostali helmy a neprůstřelné vesty. (The Insider)