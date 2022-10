Evropské politické společenství by mohlo být novou úrovní spolupráce zemí v Evropě

Summit Evropského politického společenství v Praze by mohl být začátkem nové úrovně spolupráce evropských zemí, věří premiér Petr Fiala. Země by se měly poté scházet pravidelně dvakrát do roka. „Bude to výborná reklama pro Českou republiku a Prahu,“ řekl Fiala po jednání vlády.

Na zasedání EPC dostalo pozvánku 44 zemí. Kromě 27 členů EU také Albánie, Severní Makedonie, Kosovo, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán, Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Spojené království a Turecko. Podle Fialy tak spolu s navazujícím pátečním neformálním unijním summitem půjde o historicky největší účast evropských lídrů v Česku.