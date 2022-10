Summit Evropského politického společenství v Praze by mohl být začátkem nové úrovně spolupráce evropských zemí, věří premiér Petr Fiala. Země by se měly poté scházet pravidelně dvakrát do roka. „Bude to výborná reklama pro Českou republiku a Prahu,“ řekl Fiala po jednání vlády.