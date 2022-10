Bývalý prezident Václav Havel by dnes oslavil 86 let. „Mohutně se zasloužil o to, že jsme dnes chráněni článkem pět zakládající smlouvy Severoatlantického obranného společenství,“ vzpomněl na něj letos na stránkách Deníku N v kontextu války Petr Pithart.